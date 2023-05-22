Певица София Ротару ещё 34 года назад подверглась травле за исполнение песен на русском языке.
Широкую известность на Украине Ротару обрела благодаря сотрудничеству с композитором Владимиром Ивасюком. Он писал для певицы песни на украинском языке, которые пришлись по душе гражданам УССР.
После смерти композитора в репертуаре артистки стало появляться больше русскоязычных хитов. Жителям Украины это не понравилось. На концерте во Львове в 1989-ом году зал освистал певицу, а журналисты организовали целую кампанию против Ротару.
"Меня обвинили чуть ли не в измене украинскому народу. Говорили, что я забыла родное и продалась москалям", — цитирует певицу издание Sport24.
После этого инцидента Ротару в течение трёх лет не гастролировала по Украине. Только после распада СССР артистка снова начала петь для украинских поклонников, обозначив, что не намерена делить зрителей на группы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.