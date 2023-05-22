Певицу Софию Ротару освистали и обвинили в измене украинскому народу на концерте во Львове

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица София Ротару ещё 34 года назад подверглась травле за исполнение песен на русском языке.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Широкую известность на Украине Ротару обрела благодаря сотрудничеству с композитором Владимиром Ивасюком. Он писал для певицы песни на украинском языке, которые пришлись по душе гражданам УССР.

После смерти композитора в репертуаре артистки стало появляться больше русскоязычных хитов. Жителям Украины это не понравилось. На концерте во Львове в 1989-ом году зал освистал певицу, а журналисты организовали целую кампанию против Ротару.

"Меня обвинили чуть ли не в измене украинскому народу. Говорили, что я забыла родное и продалась москалям", — цитирует певицу издание Sport24.

После этого инцидента Ротару в течение трёх лет не гастролировала по Украине. Только после распада СССР артистка снова начала петь для украинских поклонников, обозначив, что не намерена делить зрителей на группы.

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