Елена Воробей: "Ефим Шифрин кроет матом своё участие в "Аншлаге"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная юмористка Елена Воробей рассказала об отношении Ефима Шифрина к его участию в "Аншлаге".

Фото: mk.ru

По словам Воробей, звезда "Аншлага" Ефим Шифрин приходит в ярость от воспоминаний об участии в программе. Многие поклонники передачи подходят к артисту и выражают своё восхищение им и его программой в шоу, однако юморист уже 15 лет не снимается в там.

Дело в том, что в эфир до сих пор выходят повторы старых номеров "Аншлага", поэтому у некоторых людей складывается ощущение, что Ефим Шифрин до сих пор там участвует.

"Так, например, Ефим Залманович Шифрин не снимается в программе уже, наверное, лет 15, но до сих пор к нему подходят люди и говорят: "Обожаю вас! Вы мой любимый артист "Аншлага"! Он отворачивается и кроет отборным высокохудожественным матом, покрывает, лакирует…", — рассказала Воробей в программе "Легенда" канала RTVI.

Юмористка также отметила, что она сама никогда не была поклонницей "Аншлага", поскольку формат шоу — продукт второго сорта.

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