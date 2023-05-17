Елена Воробей рассказала о помощи Аллы Пугачёвой в начале её творческой карьеры

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка и актриса Елена Воробей рассказала. Как на её карьеру повлияла известная певица Алла Пугачёва.

По совам Воробей, в своё время ей очень помогла Алла Пугачёва. В юности на одном их юмористических шоу Елене редакторы запретили выходить на сцену с политическим текстом про спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Однако артистка не стала отчаиваться и продолжила пробиваться в шоу-бизнес.

На одном из концертов Воробей случайно встретила Аллу Пугачёву. Начинающая юмористка набралась смелости и подошла к певице с просьбой. Об этом она рассказала в передаче RTVI "Легенда".

"Я подкатила к Алле Борисовне на полусогнутых. Она предложила нам быстро пообщаться, так как ей нужно было идти в зал. Пока мы шли, я сказала ей о своём желании заняться эстрадой, уточнив, что я вообще театральная артистка… Тогда она предложила мне показать свои песни", — вспоминает Воробей.

Именно эта встреча подарила возможность Воробей начать творческую карьеру, ведь Алла Пугачёва после того разговора пригласила её на свои "Рождественские встречи".

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