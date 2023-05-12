Помощница Аллы Пугачёвой Елена Чупракова ответила на критику Яны Поплавской в адрес артистки.
Недавно актриса и ведущая Яна Поплавская раскритиковала приезд певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Знаменитость предложила поставить "Примадонну в короткой юбке на табуретку на Красной площади", чтобы посмотреть на её поклонников. Об этом сообщает StarHit.
"Она уже уехала, а вы всё успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачёвой", — заявила Чупракова в ответ на критику.
Напомним, Алла Борисовна прилетала в Москву специально, чтобы проститься со своим другом и модельером Валентином Юдашкиным, чьи похороны прошли 6 мая. В настоящее время артистка проживает в Израиле.
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