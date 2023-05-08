Стало известно, какими были единственные слова Аллы Пугачёвой на публике во время похорон Валентина Юдашкина.
Напомним, 6 мая на Троекуровском кладбище состоялись похороны известного российского модельера Валентина Юдашкина. Чтобы проститься с другом Алла Пугачёва специально вернулась в Россию, несмотря ни на что.
Во время церемонии прощания певица не хотела привлекать к себе внимание. Примадонна зашла в траурный зал со служебного входа и одна из первых покинула кладбище. Однако на выходе её обступили люди, пришедшие почтить память Юдашкина, и представители прессы. Певицу пытались снимать на телефон, а также задавали вопросы по поводу возвращения в Россию.
Алла Борисовна оставила все реплики без комментариев. Однако, садясь в машину, она не сдержалась и всё же сказала своё слово, сообщает "ProЗвёзд".
"Сейчас только о себе говорить!" — заявила Пугачёва и уехала.
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