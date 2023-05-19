Певец Владимир Левкин рассказал о своей концертной деятельности в зоне спецоперации.
Экс-солист группы "На-На" отметил, что неоднократно выступал в госпиталях перед участниками СВО на Украине. Вместе с женой артист посетил пункты размещения мобилизованных бойцов в Луганске, Белогродской, Курской и Калининградской областях.
"Музыка лечит. Им сейчас требуется поддержка и хорошее настроение. Даже те, кто потерял руки и ноги, всё равно рвутся обратно на передовую. Кланяюсь в ноги их отцам и матерям, которые воспитали людей, готовых встать на защиту своей страны", — заявил Левкин в передаче Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".
Певец добавил, что в ближайшем будущем планирует поехать в Донецк и Мариуполь.
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