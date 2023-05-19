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Прокуратура хочет лишить Александра Невзорова* двух земельных участков в посёлке Лисий Нос

0:54
Шоу-бизнес

Прокуратура подала в суд на Александра Невзорова* с требованием изъять у журналиста земельные участки в посёлке Лисий Нос.

Прокуратура хочет лишить Александра Невзорова* двух земельных участков в посёлке Лисий Нос
Фото: problogerov.ru/aleksandr-nevzorov/

Иск зарегистрирован Приморским районным судом Санкт-Петербурга. Материалы дела переданы в суд, но пока не приняты к производству.

Прокуратура настаивает на том, что Невзоров* незаконно приобрёл два земельных участка под постройку своего особняка. Как сообщает пресс-служба городских судов, истец требует признать землю собственностью Санкт-Петербурга.

Невзоров* открыто критикует СВО и российские власти. После начала боевых действий журналист принял решение эмигрировать из России. Сейчас он вместе с семьей живёт в Италии и не планирует возвращаться в РФ.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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