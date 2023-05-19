Прокуратура подала в суд на Александра Невзорова* с требованием изъять у журналиста земельные участки в посёлке Лисий Нос.
Иск зарегистрирован Приморским районным судом Санкт-Петербурга. Материалы дела переданы в суд, но пока не приняты к производству.
Прокуратура настаивает на том, что Невзоров* незаконно приобрёл два земельных участка под постройку своего особняка. Как сообщает пресс-служба городских судов, истец требует признать землю собственностью Санкт-Петербурга.
Невзоров* открыто критикует СВО и российские власти. После начала боевых действий журналист принял решение эмигрировать из России. Сейчас он вместе с семьей живёт в Италии и не планирует возвращаться в РФ.
* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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