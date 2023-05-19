Певица Ольга Орлова рассказала, что в наследство от Жанны Фриске получила белого лабрадора

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова рассказала, что забрала себе собаку Жанны Фриске после её смерти.

Фото: sb.by

Артистки были лучшими подругами ещё со времён участия в группе "Блестящие". В своих социальных сетях Ольга выложила архивное фото, на котором она запечатлена с несколькими собаками. Одна из них, по словам певицы, принадлежала Жанне Фриске.

"Это лабрадор Жанны. После её ухода он прожил совсем немного", — написала артистка под фотографией.

Примечательно, что Орлова является крёстной матерью сына Фриске и Дмитрия Шепелева Платона. Однако в последнее время Дмитрий не разрешает Ольге видеться с мальчиком. По мнению артистки, телеведущий пытается оградить сына от всего, что имеет хоть какую-то связь с матерью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.