На британском канале Channel 4 выйдет мини-сериал о судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британский телеканал Channel 4 анонсировал выход документального фильма о судебном разбирательстве между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд.

Фото: Инстаграм

Мини-фильм, состоящий из трёх серий, выйдет в эфир 20 мая. В нём будет подробно показан судебный процесс, который инициировал Депп. Актёр обвинил экс-супругу в клевете, после того как актриса заявила, что стала жертвой домашнего насилия.

Как сообщает NME, режиссёром фильма "Депп против Хёрд" стала номинант премии BAFTA Эмма Купер.

Роман Джонни Деппа и Эмбер Хёрд начался на съёмках фильма "Ромовый дневник". В 2015 году влюблённые поженились. Через два года актриса подала заявление на развод, обвинив супруга в избиении и издевательствах.

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"Ромовый дневник" - официальный трейлер