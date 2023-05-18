Комик Илья Соболев заявил о намерении чаще сниматься в кино

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Илья Соболев признался, что хочет чаще сниматься в кино.

Фото: ria.ru

Комик отметил, что активно ходит на кинопробы и пытается найти фильм, в котором ему было бы интересно сыграть.

"Очень хочу дальше развиваться в этом направлении. Скоро выйдет сериал с моим участием, а там, глядишь, и кино. К сожалению, фильмов, в которых бы хотелось сыграть, пока немного", — заявил Соболев в беседе с журналистами издания "ОК!".

Илья добавил, что был бы не против поучаствовать в проектах, связанных с продюсированием контента для детей. По мнению артиста, федеральные каналы уделяют данному формату мало внимания.

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