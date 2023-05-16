Леонид Агутин выиграл суд у Ильи Мамаева и потребовал миллион рублей за клевету

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин спустя два года прокомментировал в Сети судебное разбирательство с блогером Ильёй Мамаевым, который оскорбительно высказался о клипе "Включите свет". Артист не стал терпеть необоснованные обвинения от "недоблогера" и обратился в суд.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Артист объяснил, что воздерживался от комментариев, пока решение суда не вступит в законную силу. Он отметил, что всё это время пытался понять логику автора, который, посмотрев клип, увидел его связь с мировым масонством, но сделать этого не получилось.

Певец рассказал, что Мамаев долгое время не появлялся в зале суда, но потом всё-таки приехал и не смог внятно объяснить "свою гениальность". Больше блогера на заседаниях не видели, а адвокат Агутина узнал, что он спешно покинул Россию и продал на родине всю недвижимость.

Суд встал на сторону Агутина и удовлетворил его иск к Мамаеву о выплате моральной компенсации артисту в размере миллиона рублей.

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