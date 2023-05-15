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Вассерман объяснил, чем Галкину* мешает статус иноагента

1:49
Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, зачем юморист Максим Галкин* решил избавиться от статуса иноагента через суд.

Вассерман объяснил, чем Галкину* мешает статус иноагента
Фото: https://pbs.twimg.com/

Вассерман признался, что не удивился намерению Галкина* снять с себя статус иноагента. Депутат напомнил, что иноагентами признают тех, кто получает финансирование из-за рубежа, и кто занимается политической деятельностью.

Вассерман согласился, что первый пункт насчёт зарубежного финансирования в случае с Галкиным* ни у кого вопросов не вызывает, а вот то, насколько он занят политикой, и будет решать суд. Политик считает, что вероятность того, что суд не признает его деятельность политической, есть, потому что влияние высказываний Галкина* на общественное мнение в РФ в последнее время значительно уменьшилось.

А статус иноагента сильно мешает Галкину* в вопросе получения прибыли, уверен Вассерман, потому что сейчас он не имеет права получать финансирование из государственных источников РФ.

"Более того, довольно многие негосударственные источники, но зарабатывающие, например, на исполнении госзаказов, тоже стараются держаться подальше от таких людей, не приглашать их к себе на корпоративы. Получается, что статус иноагента может заметно ударить по благосостоянию деятелей шоубизнеса", — пояснил Вассерман в беседе с "МК".

А супруга Галкина* Алла Пугачёва помогает ему в реализации его намерений, уверен Вассерман. Политик полагает, что она привезла в Москву бумаги, необходимые для иска своего мужа.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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