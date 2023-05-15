Актриса Тарасова рассказала, почему Галкин* хочет через суд снять с себя статус иноагента

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Виктория Тарасова рассказала, по какой причине шоумен Максим Галкин* оспорил статус иноагента, подав соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы.

Фото: eg.ru

Тарасова полагает, что Галкин* мечтает о возвращении в Россию. При этом артистка убеждена — ловить ему на родине больше нечего, потому что тут его всё равно уже не примут из-за огромного количества гадостей, которые юморист наговорил про Россию и её жителей.

"Возвращаться на родину в его случае просто стыдно. Его здесь всё равно не примут, потому что, повторюсь, слишком много всего было наговорено и со сцены, в том числе. Я лично видела видеофрагменты его выступлений, где он поливал грязью нашу страну", — сказала Тарасова в беседе с "МК".

Журналисты "МК" полагают, что Галкин* хочет снять с себя мешающий ему статус не из-за тоски по родине и желания вернуться, а из-за необходимости отчитываться о своих доходах, как это по закону положено делать всем иноагентам раз в полгода.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Простить или наказать? Дарья Митина о тех, кто убежал из России