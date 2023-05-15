Граждане РФ выступили против снятия с шоумена Максима Галкина* статуса иноагента

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него статус иностранного агента. Однако жители России выступили против исключения артиста из реестра. Пользователи Сети убеждены, что ему надоело "болтаться по Европам" и теперь он намерен вернуться на родину.

Фото: mk.ru

"Забыл, что вещал? И как это делал? Признать террористом и лишить паспорта! Пусть на исторической родине прозябает!"; "Поздно, Максимка. Ты наговорил, теперь ходи иноагентом", — отреагировали комментаторы.

Пользователи Сети не исключают, что у Галкина* начали заканчиваться деньги в Израиле, поэтому он решил найти работу в России.

"Ты вообще на что рассчитываешь после всех твоих слов? Умойся своей желчью и прикуси себе язык", — отметили в Сети.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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