Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась подписчикам на плохое поведение своей дочери Селин. Она опубликовала видео на своей странице в соцсети, где девочка громко плачет и не может успокоиться.
Сын артистки Арсений и модель стали родителями в 2021 году. Малышка стала для певицы первой внучкой, поэтому Валерия с радостью проводит с ней время и делится в Сети некоторыми моментами.
Шульгина после рождения ребёнка изменила контент в своём блоге и начала уделять много времени своей семье и дочери. Недавно она сообщила, что Селин стала очень капризная и непослушная. Модель предположила, что неё начался кризис трёх лет и попросила подписчиц поделится опытом прохождения нелёгкого времени.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.