Невестка певицы Валерии пожаловалась на трудности в воспитании дочери Селин

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась подписчикам на плохое поведение своей дочери Селин. Она опубликовала видео на своей странице в соцсети, где девочка громко плачет и не может успокоиться.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Сын артистки Арсений и модель стали родителями в 2021 году. Малышка стала для певицы первой внучкой, поэтому Валерия с радостью проводит с ней время и делится в Сети некоторыми моментами.

Шульгина после рождения ребёнка изменила контент в своём блоге и начала уделять много времени своей семье и дочери. Недавно она сообщила, что Селин стала очень капризная и непослушная. Модель предположила, что неё начался кризис трёх лет и попросила подписчиц поделится опытом прохождения нелёгкого времени.

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Сын Валерии Арсений Шульгин показал как проводит время с дочкой Селин