Васильев выступил против перезахоронения Зайцева: "Выкапывать и увозить на Новодевичье нельзя!"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев прокомментировал предложение перезахоронить модельера Вячеслава Зайцева.

Фото: blitz.plus

Напомним, 4 мая Вячеслава Зайцева похоронили на сельском кладбище в подмосковном Щёлкове, близ которого жил сам кутюрье. По словам сына модельера Егора, это было волей отца. Некоторых поклонников Зайцева, а также его звёздных друзей возмутил тот факт, что кутюрье не похоронили на одном из известных кладбищ столицы. Однако так думают не все, сообщает Prozvezd.

Александр Васильев считает, что сейчас уже поздно что-то менять. Также ведущий "Модного приговора" отметил, что говорить о перезахоронении нельзя, поскольку никто не видел завещания.

"Я считаю, это неправильно. Это надо было делать до похорон, а не сейчас. Выкапывать и увозить на Новодевичье нельзя! К тому же мы не видели завещания. Быть может, Вячеслав Михайлович сам хотел, чтобы его похоронили в Щёлкове. Мы не можем сплетничать, не зная правды", — заявил Васильев.

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