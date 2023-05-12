Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Авторы STM рассказали о смертельном вирусе, который может годами жить в мозге
В России призвали создать реестр выступающих против спецоперации артистов
Политолог Александр Асафов: Китай получит экономическую выгоду от завершения СВО на Украине
Рогов заявил о формировании новой группировки боевых дронов в Запорожской области
Диетолог Ларуш перечислила продукты, которые резко повышают уровень тревожности
Американский разведчик Риттер: ВС России сожгут британские танки Challenger 2 на Украине
РИА Новости: США перестали скрывать ярость из-за срыва контрнаступления ВСУ
Актриса Лариса Гузеева сравнила своих недоброжелателей с насекомыми
Политолог Марков назвал три версии исчезновения генералов ВСУ Залужного и Сырского

Васильев выступил против перезахоронения Зайцева: "Выкапывать и увозить на Новодевичье нельзя!"

1:08
Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев прокомментировал предложение перезахоронить модельера Вячеслава Зайцева.

Васильев выступил против перезахоронения Зайцева: "Выкапывать и увозить на Новодевичье нельзя!"
Фото: blitz.plus

Напомним, 4 мая Вячеслава Зайцева похоронили на сельском кладбище в подмосковном Щёлкове, близ которого жил сам кутюрье. По словам сына модельера Егора, это было волей отца. Некоторых поклонников Зайцева, а также его звёздных друзей возмутил тот факт, что кутюрье не похоронили на одном из известных кладбищ столицы. Однако так думают не все, сообщает Prozvezd. 

Александр Васильев считает, что сейчас уже поздно что-то менять. Также ведущий "Модного приговора" отметил, что говорить о перезахоронении нельзя, поскольку никто не видел завещания.

"Я считаю, это неправильно. Это надо было делать до похорон, а не сейчас. Выкапывать и увозить на Новодевичье нельзя! К тому же мы не видели завещания. Быть может, Вячеслав Михайлович сам хотел, чтобы его похоронили в Щёлкове. Мы не можем сплетничать, не зная правды", — заявил Васильев.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Александр Васильев: закрытие «Модного приговора», эмиграция, дружба с Плисецкой
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов проинформировал о новой версии пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
Военные сборы проводятся на случай мобилизации — генерал-майор Липовой
США делают борьбу с обходом санкций Россией главной целью в экономической войне
США делают борьбу с обходом санкций Россией главной целью в экономической войне
Последние материалы
Авторы STM рассказали о смертельном вирусе, который может годами жить в мозге
В России призвали создать реестр выступающих против спецоперации артистов
Политолог Александр Асафов: Китай получит экономическую выгоду от завершения СВО на Украине
Сеем газон правильно: пошаговая инструкция
Васильев выступил против перезахоронения Зайцева: "Выкапывать и увозить на Новодевичье нельзя!"
Рогов заявил о формировании новой группировки боевых дронов в Запорожской области
Диетолог Ларуш перечислила продукты, которые резко повышают уровень тревожности
Венгрия на стороне Сербии в Европе
Американский разведчик Риттер: ВС России сожгут британские танки Challenger 2 на Украине
РИА Новости: США перестали скрывать ярость из-за срыва контрнаступления ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников