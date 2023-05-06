Историк моды Васильев назвал неожиданную причину дружбы Пугачёвой и Юдашкина: схожесть характеров

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Историк моды Александр Васильев назвал причину, по которой Алла Пугачёва, несмотря ни на что, вернулась в Россию, чтобы проводить в последний путь своего друга Валентина Юдашкина.

Фото: rbc.ru

Недавно Алла Пугачёва совершила смелый поступок, когда вернулась в Россию специально, чтобы присутствовать на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Напомним, в прошлом году артистка вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми переехала жить в Израиль в знак протеста проведению СВО.

Отмечается, что Алла Борисовна не любит посещать траурные церемонии. Более того, известно, что артистка боится летать на самолётах. Однако она прибыла в Москву, несмотря ни на что. Именно поэтому её появление в России оказалось столь неожиданным и обсуждаемым.

По словам Александра Васильева, поступок Примадонны оказался вполне ожидаемым. Он подчеркнул, что певица не могла не проститься с давним другом. Об этом сообщает "МК".

"Страсть к роскоши, еврейские корни, схожесть характеров — вот главные моменты, которые их сблизили. Поэтому Алла не могла не прилететь проводить друга в последний путь", — сказал Васильев.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Алла Пугачева - Мал-по-малу (Валентин Юдашкин)