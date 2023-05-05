Митя Фомин признался в многолетнем буллинге из-за заикания

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Митя Фомин рассказал о многолетним буллинге, с которым ему пришлось столкнуться.

Фото: riafan.ru

В эфире специального выпуска шоу "Алёна, блин!" для VK Митя Фомин признался, что ему приходилось сталкиваться с буллингом из-за заикания. Артист признался, что ранее никогда не поднимал эту тему, особенно публично.

"В школьные годы родители затаскали меня по каким-то бабкам-повитухам, логопедам… Было очень сложно, потому что детский буллинг самый жестокий. Меня много лет передразнивали, и мне было физически тяжело, психологически неприятно", — рассказал Митя Фомин.

Также недавно певцу снова пришлось столкнуться с насмешками, когда он принял участие в одном юмористическом шоу. Ведущие подшучивали над речевой особенностью Мити. Сам артист отмечает, что спокойно отнёсся к этому, но добавил, что выглядели некрасиво именно ведущие, а не он.

К настоящему времени Мити Фомину удалось минимизировать заикание за счёт долгой работы со своей речью.

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Митя Фомин - Все будет хорошо