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Автор Светлана Нерадовская

Митя Фомин посоветовал, как вернуться в рабочий режим после праздников

Шоу-бизнес

Российский исполнитель Митя Фомин поделился секретами того, как вернуться к работе после долгих новогодних праздников, и не впасть при этом в депрессию.

Митя Фомин посоветовал, как вернуться в рабочий режим после праздников

Артист считает, что возвращение в рабочий режим во многом зависит от опыта. Он рассказал, как выглядит начало первой рабочей недели после праздников у него.

"Это вопрос опыта и тренировок. Сегодня я прилетел с каникул, которые провел в Турции. За ночь у меня было три перелета, я преодолел более четырех тысяч километров. Сейчас я отработал концерт и могу сказать, что миссия выполнена", — с гордостью отметил исполнитель в беседе с 5-tv.ru.

Фомин посоветовал в первый трудовой день поменьше отвлекаться на развлечения и общение, которые мешают работе.

"Ограничить себя в общении, меньше смотреть программы и слушать музыку, чаще быть на связи с людьми, с которыми будешь работать", — порекомендовал артист.

Фомин посоветовал начать рабочий день с приведения себя в порядок, с принятия душа и необходимых процедур по уходу за собой. Певец уверен, что кто-то предпочтёт заедать стресс от работы в первую трудовую неделю, но посоветовал быть сдержаннее в еде. Он уверен, что хорошее настроение и рабочий настрой нужно создавать себе своими силами, даже если это непросто.

"Главное — хорошее настроение. Нужно вытягивать себя за волосы! Если что-то не так или вам испортили настроение, нельзя поддаваться этому ни в коем случае. Нужно знать, что у вас специальная миссия, и не давать себя тревожить", — подытожил Фомин.

 

 

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Митя Фомин рассказывает про свою Аскезу
Автор: Светлана Нерадовская
Темы работа митя фомин
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