Леонид Агутин выступит на фестивале "Дикая Мята": "Уважают абсолютно все"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Организатор фестиваля "Дикая мята" Андрей Клюкин назвал причину участия в мероприятии Леонида Агутина.

Фото: 7days.ru

Этим летом состоится ежегодный крупнейший независимый мультиформатный фестиваль в России "Дикая Мята". Мероприятие пройдёт в Тульской области. На на одном из самых неформальных фестивалей выступит популярный певец и музыкант Леонид Агутин.

Организатор шоу отметил, что выступление Леонида Агутина отлично впишется в формат фестиваля, поскольку его творчество уважают абсолютно все.

"Как к нам попал Агутин? Во-первых, получилось, наконец, собрать для него гонорар. Во-вторых, я его всегда любил. Агутин — это такой музыкант, к которому с уважением относятся абсолютно все", — рассказал "Мосленте" Клюкин.

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