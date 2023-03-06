Певец и музыкант Леонид Агутин рассказал, как он достаёт для своей жены Анжелики Варум санкционные вещи.
По словам Агутина, Анжелика Варум очень любит люксовые и брендовые вещи и аксессуары. Однако в связи с западными санкциями многие бренды ушли из России. Тем не менее певец находит способы порадовать свою вторую половинку. Об этом сообщает портал "А теперь внимание!".
"Да, непростой момент — запрещёночка. Есть варианты, как достать. Я из Советского Союза. Что такое "достать", у нас в крови. Так что у меня всё нормально. Использую параллельный… Как это называется? Параллельный импорт", — поделился артист.
Напомним, ранее Леонид Агутин анонсировал концерт в Дубае 8 марта.
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