Леонид Агутин поделился, что достаёт для Варум санкционные вещи: "Использую параллельный импорт"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и музыкант Леонид Агутин рассказал, как он достаёт для своей жены Анжелики Варум санкционные вещи.

По словам Агутина, Анжелика Варум очень любит люксовые и брендовые вещи и аксессуары. Однако в связи с западными санкциями многие бренды ушли из России. Тем не менее певец находит способы порадовать свою вторую половинку. Об этом сообщает портал "А теперь внимание!".

"Да, непростой момент — запрещёночка. Есть варианты, как достать. Я из Советского Союза. Что такое "достать", у нас в крови. Так что у меня всё нормально. Использую параллельный… Как это называется? Параллельный импорт", — поделился артист.

Напомним, ранее Леонид Агутин анонсировал концерт в Дубае 8 марта.

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