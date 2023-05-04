Терапевт Звонков раскрыл самое опасное последствие болезни Петросяна

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У артиста Евгения Петросяна, вероятно, всё же есть проблемы со здоровьем. Два дня назад он оказался в больнице, по его словам, на плановом обследовании.

Фото: uspei.com

Как сообщали СМИ, диагноз, поставленный комику медиками, — гипертония. А по результатам ЭКГ обнаружился атеросклероз. О том, чем опасно данное заболевание, рассказал терапевт Андрей Звонков в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист объяснил, что хроническая артериальная болезнь может появиться в результате нарушения обмена жирных веществ в организме. Из-за этого происходит отложение холестерина в сосудах.

Факторов предрасположенности к атеросклерозу существует много, один из них — генетика, добавил врач.

Увеличивают риски также малоподвижный образ жизни, переедание, эмоциональное напряжение, употребление алкоголя в большом объëме. А самым опасным последствием атеросклероза является деменция, заключил доктор.

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