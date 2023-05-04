Диабет второго типа в семи из десяти случаев развивается из-за неправильного питания. Продукты, которые способны провоцировать развитие этого заболевания, назвали врачи. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Одним их таких продуктов, как выяснили исследователи, является бекон. Также представляют опасность очищенная пшеница, шлифованный рис, картофель, красное мясо, сладкие напитки и фруктовые соки.
Чаще всего диабет второго типа развивается у мужчин и у молодых людей, большинство из которых проживают в городах.
Ранее кардиолог Светлана Павличенко назвала четыре молочных продукта, которые нужно исключить из рациона диабетикам.
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