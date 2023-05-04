Врачи перечислили семь продуктов, из-за которых развивается диабет второго типа

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диабет второго типа в семи из десяти случаев развивается из-за неправильного питания. Продукты, которые способны провоцировать развитие этого заболевания, назвали врачи. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Фото: pixabay.com

Одним их таких продуктов, как выяснили исследователи, является бекон. Также представляют опасность очищенная пшеница, шлифованный рис, картофель, красное мясо, сладкие напитки и фруктовые соки.

Чаще всего диабет второго типа развивается у мужчин и у молодых людей, большинство из которых проживают в городах.

Ранее кардиолог Светлана Павличенко назвала четыре молочных продукта, которые нужно исключить из рациона диабетикам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Несладкая жизнь: когда пора проверяться на диабет