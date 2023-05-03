На актёра Алексея Панина завели уголовное дело: грозит до 7 лет лишения свободы

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёру Алексею Панину грозит тюремный срок по уголовной статье.

Фото: dni.ru

Как сообщает Telegram-канал Baza, звезду фильма "Жмурки" обвиняют в публичном оправдании терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дела послужила публикация актёра о взрыве на Крымском мосту.

В своём посте осенью 2022 года актёр порадовался атаке на Крымский мост. Публикацию он сопроводил хэштегами против проведения спецоперации на Украине.

Панину грозит уголовное наказание по части 2 статьи 205.2 УК РФ, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В московской квартире Панина, который с 2020 года живёт с дочерью в Испании, уже прошли обыски.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо восхитил российский фильм с Алексеем Паниным в главной роли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алексей Панин: "Я не верю, что Путин доедет до Гааги"