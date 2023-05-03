Актёру Алексею Панину грозит тюремный срок по уголовной статье.
Как сообщает Telegram-канал Baza, звезду фильма "Жмурки" обвиняют в публичном оправдании терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дела послужила публикация актёра о взрыве на Крымском мосту.
В своём посте осенью 2022 года актёр порадовался атаке на Крымский мост. Публикацию он сопроводил хэштегами против проведения спецоперации на Украине.
Панину грозит уголовное наказание по части 2 статьи 205.2 УК РФ, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.
В московской квартире Панина, который с 2020 года живёт с дочерью в Испании, уже прошли обыски.
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо восхитил российский фильм с Алексеем Паниным в главной роли.
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