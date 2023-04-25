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Павел Воля жёстко пошутил над Тимати и его девушкой: "Скоро появится ещё одна богатая разведёнка"

0:56
Шоу-бизнес

Ведущий и шоумен Павел Воля жёстко пошутил над новыми отношениями рэпера Тимати и модели Валентины Ивановой.

Павел Воля жёстко пошутил над Тимати и его девушкой: "Скоро появится ещё одна богатая разведёнка"

Напомним, недавно состоялось открытие Gucci Cafe Валентины Ивановой. На безымянном пальце правой руки у модели заметили обручальное кольцо. Это стало поводом для слухов о том, что Тимати снова женится.

Возможную свадьбу стали бурно обсуждать в соцсетях и не только. В частности, это известие решил прокомментировать Павел Воля, пошутив над своим коллегой во время эфира своего нового шоу на ТНТ.

"Тимати сделал предложение своей девушке. Это прекрасная новость, я считаю. Скоро у нас появится ещё одна богатая и популярная разведенка. Тиман, мой друг, желаю, чтобы это было надолго. Продержись хотя бы до лета", — пошутил Павел Воля.

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