Собчак раскритиковала новое шоу Павла Воли: "Как суши, купленные на заправке"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная журналистка и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала выход нового вечернего шоу на ТНТ "Шоу Воли".

Недавно в эфир телеканала ТНТ вышло новое юмористическое шоу, ведущим которого стал Павел Воля. Отмечается, что "Шоу Воли" стало своего рода заменой передачи "Вечернего Урганта", которая ранее была популярна на Первом канале, однако после начала СВО её сняли с эфира.

По словам Собчак, "Шоу Воли" можно сравнить с "суши, купленными на заправке". Таким образом ведущая раскритиковала новую передачу.

"Шоу Воли — немного как суши, купленные на заправке. То есть на первый взгляд все ингредиенты вечернего шоу тут есть, суши выглядят как суши — звёздные гости, дети, песни, игры, даже шутки о новостях. Но есть это всё равно невозможно", — рассказала Собчак в своей авторской программе "Осторожно: Собчак" на YouTube-канале.

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Осторожно: Собчак