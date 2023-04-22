На юбилейном концерте Валерии на сцене "появился" Иосиф Кобзон

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На юбилейном концерте Валерии зрители могли поучаствовать в массовом спиритическом сеансе. Режиссёры с помощью голографических спецэффектов вернули на сцену Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Певец дуэтом с Валерией проникновенно "исполнил" композицию "Вспомни меня". Кадры, снятые кем-то из зала, появились в Сети.

Напомним, Кобзон скончался в Москве 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Певице Валерии (настоящее имя Алла Перфилова), которая имеет звание Народной артистки России, 17 апреля исполнилось 55 лет. Она замужем за известным продюсером Иосифом Пригожиным.

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