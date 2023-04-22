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РИА Новости перечислило артистов, предсказавших свою смерть

3:16
Шоу-бизнес

Чуть больше месяца назад произошла трагическая гибель основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, который провалился под лёд 20 марта. Поклонники коллектива заметили интересное совпадение — шесть лет назад группа выпустила трек Volga, в котором есть строки: "С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону". Обозреватели РИА Новости рассказали о других знаменитостях, которые предвидели свою смерть.

РИА Новости перечислило артистов, предсказавших свою смерть

"Не волнуйтесь, я умру не сегодня, а при большом скоплении народа. И скорее всего, от револьверного выстрела", — говорил рок-музыкант Игорь Тальков.

6 октября 1991 года артист был застрелен за кулисами во время концерта в СКК "Юбилейный" в Петербурге.

Владимир Высоцкий описал свою гибель в стихах. В частности, об этом говорят строчки их произведения "И снизу лёд, и сверху".

"Мне меньше полувека — сорок с лишним, —

Я жив, тобой и Господом храним.

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед Ним", — писал Высоцкий.

Джон Леннон предчувствовал, что умрёт до 40 лет. Секретарь The Beatles Фрида Келли вспоминает, что британский музыкант часто говорил ей, что не доживёт до сорока.

"Либо наш самолёт упадёт, либо нас прикончит какой-нибудь чокнутый", — утверждал Леннон.

Согласно словам Келли, сбылось второе. Музыкант ушёл из жизни 9 октября 1980 год незадолго до своего 40-летия. Лидера The Beatles застрелил Марк Чепмен на глазах у его супруги Йоко Оно.

Во время пресс-конференции в 2007 году Кирилл Толмацкий (Децл) заявил, что инсценирует свою смерть в 35 лет. Спустя 15 лет 3 февраля 2019 года певец умер. После выступления в Ижевске рэперу стало плохо, он потерял сознание в гримёрке. Врачи, которые были вызваны на место, пытались спасти артиста в течение полчаса, но безуспешно. Позже отец певца и продюсер Александр Толмацкий рассказал, что у его сына был порок сердца.

Рэпер Тупак Шакур предсказал свою смерть. Однажды его друг Smooth B заявил, что его приятель умрёт до 25 лет, но он ошибся. Однако до своего 26-летия Шакур уже не дожил. Рэпер умер 13 сентября 1996 года после того, как его и его друга застрелили неизвестные люди в Лас-Вегасе. Это произошло всего несколько дней после боя с участием Майка Тайсона, когда Шакур ехал в ночной клуб. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии и ввели в медикаментозную кому, но через шесть дней он скончался.

Существует множество конспирологических теорий, связанных с убийством Шакура, одна из которых утверждает, что он сыграл свою смерть, чтобы уйти от долгов и проблем, связанных со славой и конфликтами с бандами.

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Почему умер Децл?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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