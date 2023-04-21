Лайма Вайкуле заступилась за Лию Ахеджакову: "Заслужила только любовь и почёт"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле заступилась за народную артистку России Лию Ахеджакову.

Лайма Вайкуле не понимает россиян, которые "нападают" на Лию Ахеджакову из-за её политических взглядов и антивоенной позиции. Певица отметила, что артистка "заслужила только любовь и почёт". Об этом сообщает StarHit.

"Поэтому замолчите уже и не трогайте вы людей талантливых. Вот это я бы хотела попросить", — заявила Вайкуле.

Напомним, Лия Ахеджакова относится к числу знаменитостей, которая публично выступает против решения о проведения СВО. Более того, в начале февраля театр "Современник" в связи с этим снял с репертуара последний спектакль с её участием. Недавно актрисе пришлось уволиться из театра по собственному желанию. В настоящее время Генпрокуратура РФ проверяет актрису на предмет финансирования ВСУ

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Лайма Вайкуле - Ещё не вечер