Певец Николай Басков после намёков на новый роман публично поцеловал в губы Любовь Успенскую

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков недавно удивил общественность новостью о том, что он влюблён. Он признался, что на данный момент в личной жизни у него "всё бурлит". Однако рассказывать подробности о возлюбленной "натуральный блондин" отказался.

Артисту на протяжении многих лет приписывали романы с разными представительницами шоу-бизнеса. Однако официальных заявлений от Баскова не поступало.

На фоне недавних слухов о новом романе в Telegram-канале "НеМалахов" появилось видео, где Басков с 69-летней Любовью Успенской исполняют песню "Большая любовь", а потом целуются в губы.

Более того, певец подарил исполнительнице шансона котёнка, которого Успенская обожает.

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Личная жизнь бурлит: Басков поцеловал в губы 69-летнюю певицу