Певец Николай Басков заявил, что Чулпан Хаматова забирала себе деньги из фонда "Подари жизнь"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков в программе "Ты не поверишь!" прокомментировал работу благотворительного фонда "Подари жизнь", где одним из учредителей является Чулпан Хаматова. Артист отметил, что руководители организации не всегда использовали деньги по назначению.

Народный артист РФ не скрывает, что многим подопечным фонда была оказана квалифицированная помощь и поддержка. Также Басков заявил, многие высокопоставленные люди передавали денежные средства в известную благотворительную организацию, лицом которого была актриса. Однако он уверен в том, что иногда учредители делали вещи "себе в угоду".

"Это не просто была организация, в которой много делалось хорошего, но и многое делалось в угоду для себя", — отметил он.

Хаматова после начала СВО на Украине эмигрировала в Латвию, где хотела продолжить карьеру в театре. Актриса неоднократно критиковала действия ВС РФ в соседней стране и негативно отзывалась о нынешней власти на зарубежных телеканалах.

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