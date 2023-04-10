В Сети появилось видео, на котором Иван Ургант играет на пианино где-то в переходе

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Иван Ургант, стремительно покинувший Россию после начала СВО одним из первых среди деятелей отечественного шоу-бизнеса, вернулся к концу 2022 года, но с возобновлением профессиональной и творческой активности у него как-то не очень складывается.

В Сеть уже не раз "забрасывались" различные ролики и сообщения с намёком на скорое возвращение на экраны популярного телеведущего. Однако это событие постоянно откладывается.

В Telegram-канале "НеМалахов" появилось видео, на котором Ургант играет на жёлтом пианино, расположенном, вероятно, в переходе где-то под железной дорогой или автотрассой. Координаты сцены пока не определены. Также. судя по кадрам, выступление Урганта не вызвало особого ажиотажа, так как зрителей вокруг не видно.

Ранее стало известно, куда исчез осудивший СВО комик Семён Слепаков после побега в Израиль.

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