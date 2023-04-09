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Актриса Яна Поплавская предрекла плохой конец блогеру Дане Милохину после его слов о потере связи с РФ

1:28
Шоу-бизнес

Актриса, телеведущая и театральный педагог Яна Поплавская дала комментарии по поводу интервью тиктокера и музыканта Дани Милохина. Он сообщил, что остался практически без денег после потери связи с Россией. 

Актриса Яна Поплавская предрекла плохой конец блогеру Дане Милохину после его слов о потере связи с РФ

"Мне говорил продюсер — не теряй связи. Жалею, что потерял коннект с Россией. Ушёл с Первого канала, зачем-то записал дисс на него… Пел всякие песни. Поэтому у меня нет денег. Но я точно там до сих пор звезда!" — заявил Милохин.

Поплавская призналась, что её всегда поражали такие люди, которые считают себя выдающимися, не имея особых заслуг.

Актриса заявила, что Милохин "плохо кончит", так как, по её мнению, блогер ошибочно считает себя звездой в РФ. Поплавская привела в пример Бритни Спирс, которая оставила после себя много знаменитых альбомов и хитов.

"Но у Бритни остались её альбомы и хиты, а что осталось у Милохина?" — отметила телеведущая.

Напоминаем, Милохин со скандалом покинул проект "Ледниковый период" Первого канала и улетел за границу, надеясь построить там карьеру. В 2021 году блогер занял 42-е место в списке Forbes среди самых успешных звёзд РФ. В одном из интервью он признался, что от всех прошлых заработков у него осталось всего 420 тыс. рублей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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