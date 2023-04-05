Яна Поплавская высказалась о пародии Долгополова и Оганесяна на теракт, в котором погиб Владлен Татарский

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская раскритиковала комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна за пародию на убийство военкора Владлена Татарского. Она отметила, что таким "нелюдям" место в выгребной яме.

Поплавская опубликовала в своём Telegram-канале выступление сбежавших из России юмористов, где они разыгрывают сцену вручения Татарскому статуэтки со взрывчаткой. Актриса эмоционально отреагировала на происходящее и назвала их "падальщиками", которые смеют шутить о теракте и не задумываться о предстоящем наказании.

Напомним, во время творческой встречи в кафе в Санкт-Петербурге Татарскому подарили бюст, в котором находилась бомба. Военкор погиб на месте, а более 40 человек получили тяжёлые ранения.

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