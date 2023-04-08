Продюсер Иосиф Пригожин, которому недавно стало плохо на съёмках телешоу "Звёзды сошлись", рассказал о своём состоянии в беседе с "МК". По его словам, он уже находится дома, и ему намного лучше.
По его мнению, спровоцировать болезнь могли несколько факторов, в том числе перенесённый две недели назад повторный "ковид".
Пригожин также опроверг слухи о том, что он якобы собирается поехать на лечение за границу. Он назвал это "конспирологическими теориями", добавив, что доверяет только русским врачам и никуда уезжать не собирается.
"Я вообще в шоке от того, что пишут в Интернете", — заявил продюсер.
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