МК: Иосиф Пригожин прокомментировал слухи об отъезде за границу на лечение

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин, которому недавно стало плохо на съёмках телешоу "Звёзды сошлись", рассказал о своём состоянии в беседе с "МК". По его словам, он уже находится дома, и ему намного лучше.

По его мнению, спровоцировать болезнь могли несколько факторов, в том числе перенесённый две недели назад повторный "ковид".

Пригожин также опроверг слухи о том, что он якобы собирается поехать на лечение за границу. Он назвал это "конспирологическими теориями", добавив, что доверяет только русским врачам и никуда уезжать не собирается.

"Я вообще в шоке от того, что пишут в Интернете", — заявил продюсер.

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