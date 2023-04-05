Лайма Вайкуле поддержала Аллу Пугачёву и Максима Галкина* в их решении уехать из России

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле прокомментировала решение Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* уехать из России.

Лайма Вайкуле в эфире передачи "Осторожно: Собчак" на YouTube-канале рассказала, что поддержала решение её друзей и коллег переехать из России после начала проведения СВО. Более того, артистка заявила, что артисты таким образом действуют во благо родине.

Вайкуле подчеркнула, что и Алла Пугачёва, и Максим Галкин* очень любят Россию. А любовь заключается не только в проявлении нежности и лояльности, но и в умении ругать за дело и учить хорошему, считает латвийская певица.

"Если ты ребёнка любишь, это не значит, что надо давать ему наркотики, выпивон и гуляй рванина", — пояснила Лайма Вайкуле.

Напомним, в прошлом году Алла Пугачёва и Максим Галкин* вместе со своими детьми переехали жить в Израиль. Шоумен и ведущий в настоящее время гастролирует с концертами по США и Канаде.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле - Юмор