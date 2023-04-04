Лайма Вайкуле объяснила молчание переехавшего в США Валерия Леонтьева: "Он не предал себя"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лайма Вайкуле объяснила молчание своего коллеги Валерия Леонтьева после начала СВО.

В авторской программе Ксении Собчак на YouTube-канале Лайма Вайкуле прокомментировала молчание певца Валерия Леонтьева. Напомним, несколько лет назад артист переехал в США. С тех пор знаменитость не даёт интервью, а также не высказывается относительно мировых событий.

По словам Вайкуле, Леонтьев всегда был достаточно закрытым артистом, который не распространялся о своей личной жизни.

"Когда вы в последний раз, точнее хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не даёт интервью никогда в своей жизни, поэтому у него ничего не изменилось, он не предал себя. Он так же продолжает ничего не говорить, как он не говорил никогда, ни про кого", — объяснила Лайма Вайкуле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле - Вернисаж (1986г.)