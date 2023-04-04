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Лайма Вайкуле объяснила молчание переехавшего в США Валерия Леонтьева: "Он не предал себя"

0:53
Шоу-бизнес

Известная певица Лайма Вайкуле объяснила молчание своего коллеги Валерия Леонтьева после начала СВО.

Лайма Вайкуле объяснила молчание переехавшего в США Валерия Леонтьева: "Он не предал себя"

В авторской программе Ксении Собчак на YouTube-канале Лайма Вайкуле прокомментировала молчание певца Валерия Леонтьева. Напомним, несколько лет назад артист переехал в США. С тех пор знаменитость не даёт интервью, а также не высказывается относительно мировых событий.

По словам Вайкуле, Леонтьев всегда был достаточно закрытым артистом, который не распространялся о своей личной жизни.

"Когда вы в последний раз, точнее хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не даёт интервью никогда в своей жизни, поэтому у него ничего не изменилось, он не предал себя. Он так же продолжает ничего не говорить, как он не говорил никогда, ни про кого", — объяснила Лайма Вайкуле.

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Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле - Вернисаж (1986г.)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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