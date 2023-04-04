Барановская и Аршавин воссоединились ради дочери, чтобы отпраздновать её день рождения

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая Юлия Барановская и экс-футболист Андрей Аршавин воссоединились на вечер, чтобы отпраздновать день рождения их дочери Яны.

Вчера, 3 апреля, дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яна отмечала свой 15-ый день рождения. Ради такого повода бывшие супруги воссоединились, чтобы вместе провести время с детьми в ресторане. Об этом стало известно из сторис, которую опубликовала телеведущая у себя на страничке в Instagram*.

Также знаменитая мама опубликовала пост в своём личном блоге, в котором поздравила дочь с её юбилеем.

"С днём рождения, моя маленькая королева. Мой самый главный учитель в жизни — это ты. Люблю тебя бесконечно, у тебя все получится, я уверена, просто знай, что я рядом", — написала Барановская.

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.

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