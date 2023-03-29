Кристина Орбакайте рассказала о наказе Аллы Пугачёвой: "Надо всё предвидеть"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте рассказала о наказе своей мамы Аллы Пугачёвой, который та дала ей ещё в детстве.

Несмотря на то, что Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва проживают в разных странах, они регулярно контактируют и общаются.

Кристина Орбакайте признаётся, что всегда старается следовать совету своей матери. В частности, Алла Пугачёва ещё в детстве наказала Кристине всегда думать наперёд, прежде чем что-то делать.

"И мама меня всегда учила: "Так надо все предвидеть. Прежде чем какие-то действия совершать, немножко вперед подумать". В бытовых моментах быть предусмотрительной, на сцене — аккуратной, чтобы не запнуться. И в психологических вещах — например, не перебивать собеседника, не торопиться", — поделилась певица с изданием Starhit.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте - А знаешь всё ещё будет