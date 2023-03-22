Семья Юдашкиных отправилась в Израиль навестить Аллу Пугачёву: "Прилетели увидеть нашу подругу"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский модельер Валентин Юдашкин вместе с семьёй прилетел в Израиль навестить свою подругу Аллу Пугачёву.

Ранее семья модельера отправилась в ОАЭ. В Дубае приживает дочь Валентина Юдашкина Галина. Следующей остановкой звёздной семьи стал Израиль, в котором они навестили маму дизайнера Раису Петровну и заодно певицу и друга семьи Аллу Пугачёву. Об этом сообщает Telegram-канал "Звёздная пыль".

В своей соцсети Марина Юдашкина опубликовала фото. На снимках видно, что друзья рады видеть друг друга.

"Прилетели в Тель Авив на 2 дня, увидеть маму и нашу подругу Аллочку", — написала жена модельера.

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