Певица Лайма Вайкуле в новом интервью призналась, что проходила очередной курс химиотерапии в США. Поклонники артистки давно забили тревогу и рассуждали о рецидиве рака, который она победила ещё 30 лет назад.
В новом выпуске Youtube-шоу "И Грянул Грэм" латвийская певица поделилась, что некоторые ситуации в жизни научили её говорить о проблемах и просить помощи. Также Вайкуле отметила, что во время химиотерапии она не падала духом и была позитивно настроена.
"Америка научила меня улыбаться и делиться проблемами. Я проходила химиотерапию, радиацию. Твердила себе: "Это закончится, и потом всё будет хорошо, надо просто это пережить", — сказала Вайкуле.
Напомним, что после начала СВО на Украине артистка отреклась от России и выразила поддержку соседней стране. Во время своих выступлений за границей Вайкуле неоднократно выходила на сцену с украинским флагом и выкрикивала нацистские речёвки.
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