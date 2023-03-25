Певица Лайма Вайкуле заявила, что негативно высказывалась о России из-за страха

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле после начала СВО на Украине осудила действия правительства России и поддержала соседнюю страну. Артистка отказалась от выступлений в российских городах и неоднократно выходила на заграничную сцену с украинским флагом скандируя нацистский лозунг.

Вайкуле в эфире Youtube-шоу "И Грянул Грэм" объяснила, почему негативно отнеслась к России, в которой зарабатывала огромные деньги. Однако отказываться от русского языка и русскоязычного репертуара певица не намерена.

"Мне было страшно, что не смогу я больше петь по-русски. И понемногу я начала понимать, при чём здесь язык? Не хватало, чтобы ещё отняли сам русский. У меня всё отняли", — сказала Вайкуле.

Артистка поделилась, что продолжать выступать и работать над музыкой ей посоветовали украинские друзья.

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