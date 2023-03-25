MamaRika заявила, что Повалий унижала украинских артистов на "Фабрике звёзд"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная исполнительница с Украины MamaRika (Анастасия Кочетова) вспомнила, как участвовала в музыкальном шоу, где судьей была Таисия Повалий. Она заявила, что артистка унижала украинских участников ещё в 2012 году.

По словам Кочетовой, Повалий продемонстрировала "цинизм и лицемерие", так как специально занижала баллы украинским участникам "Фабрики звёзд". Возможно, ей могли за это платить, предположила MamaRika.

"Ещё тогда, когда на Украине она считалась артисткой, мы полагали, что она наша. Извиняюсь, это сидело в жюри, и нас мочило. Своих украинских артистов. Логично, если ты наша, ты своих поддерживаешь всеми силами. А она нам ставила 1 — 2 балла. Она нас сливала, потому что ей сказали это делать", — заявила Кочетова в эфире YouTube-канала.

По словам певицы, на такие поступки она спокойно смотреть не могла, а потому скандалила с мужем Повалий.

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