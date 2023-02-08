Украинская певица Таисия Повалий заявила, что переехала в Россию из-за нацизма в её стране

Украинская певица Таисия Повалий после начала СВО на Украине переехала в Россию. Артистка отметила, что не планировала этого, но февральские события изменили её жизнь.

Из-за поддержки России Повалий получает множество критики со стороны соотечественников. Однако певица не считает себя предательницей и публично заявляет, что в столице чувствует себя в безопасности. Более того, артистка недавно перевезла в Москву свою пожилую маму, которая долгое время не хотела покидать родной дом.

"Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое моё будущее. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я — с Россией", — передаёт слова певицы "Дни.ру".

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