Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сенатор Косачёв заявил о сходстве речи Байдена с выступлениями Брежнева на съездах КПСС
Украинский пленный заявил, что его отправили в зону боёв прямо из маршрутки
Лавров застал Запад врасплох своим визитом в Судан
Житель Амурска избил пятимесячную дочь в отместку пропившей детское пособие жене
Андролог Маслов: мужские болезни вызывают скрытые инфекции и стресс
Подлесный: США переосмыслят поддержку ВСУ после решительного наступления РФ
Сенатор Джабаров предупредил о жёстком ответе ВС РФ на любую угрозу ВСУ Крыму
Светлана Бессараб: дети-сироты смогут получить второе бесплатное профессиональное образование
Раненый рэпер-доброволец ВС РФ притворился мёртвым и спасся от ВСУ под Соледаром

Украинская певица Таисия Повалий заявила, что переехала в Россию из-за нацизма в её стране

Шоу-бизнес

Украинская певица Таисия Повалий после начала СВО на Украине переехала в Россию. Артистка отметила, что не планировала этого, но февральские события изменили её жизнь.

Украинская певица Таисия Повалий заявила, что переехала в Россию из-за нацизма в её стране

Из-за поддержки России Повалий получает множество критики со стороны соотечественников. Однако певица не считает себя предательницей и публично заявляет, что в столице чувствует себя в безопасности. Более того, артистка недавно перевезла в Москву свою пожилую маму, которая долгое время не хотела покидать родной дом.

"Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое моё будущее. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я — с Россией", — передаёт слова певицы "Дни.ру".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
РИА Новости: землетрясение в Турции и Сирии изменит позиции РФ на Ближнем Востоке

Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.

РИА Новости: землетрясение в Турции и Сирии изменит позиции РФ на Ближнем Востоке
Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие
Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие
Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов Знак зодиака 8 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Пророк" Нострадамус грамотно работал с французскими королями Сергей Лебедев
РИА Новости: отцу, отбивавшему сына от неправомерного призыва, прострелили ноги в Николаеве
Переворот или "Майдан" в Турции: США попытаются убрать Эрдогана на выборах
Танки не нужны: землетрясения в Турции и Сирии могут быть атакой с помощью проекта HAARP
Танки не нужны: землетрясения в Турции и Сирии могут быть атакой с помощью проекта HAARP
Последние материалы
Подлесный: США переосмыслят поддержку ВСУ после решительного наступления РФ
Сенатор Джабаров предупредил о жёстком ответе ВС РФ на любую угрозу ВСУ Крыму
Светлана Бессараб: дети-сироты смогут получить второе бесплатное профессиональное образование
Раненый рэпер-доброволец ВС РФ притворился мёртвым и спасся от ВСУ под Соледаром
РroNews: Россия создала крупнейшую линию обороны со времён Второй мировой войны
CNN: военные НАТО в Эстонии "отрабатывают войну против России"
Гастроэнтеролог Белоусов: лапша быстрого приготовления приводит к гипертонии и диабету
В Сети раскритиковали слова министра обороны ФРГ Писториуса о мире без президента РФ Путина
ТАСС: пехотинцы ВСУ, боевики "Кракена"* и оккупационные власти покидают Купянск
Диетолог: специи не помогут похудеть, это миф
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников