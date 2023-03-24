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Николай Сванидзе идёт на поправку: отключили от ИВЛ

0:46
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии российского журналиста и телеведущего Николая Сванидзе.

Николай Сванидзе идёт на поправку: отключили от ИВЛ

Как сообщает "МК", журналист Николай Сванидзе стремительно идёт на поправку. Стало известно, что его отключили от аппарата ИВЛ.

Напомним, в начале февраля 67-летний Николай Сванидзе был госпитализирован с воспалением лёгких в тяжёлой форме. После родственники ведущего приняли решение перевезти Сванидзе в израильскую больницу.

"Николаю Карловичу стало значительно лучше. Известно, что ему больше не требуется аппарат для дыхания. Он дышит самостоятельно и даже начал говорить", — рассказала изданию член СПЧ Ева Меркачёва.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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