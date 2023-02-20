Глава СЖР Владимир Соловьёв: журналист Николай Сванидзе продолжит лечение в Израиле

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семья журналиста Николая Сванидзе приняла решение о его переводе в израильскую клинику.

В начале февраля Сванидзе был госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у журналиста воспаление лёгких. Медикам удалось стабилизировать состояние Николая, он пришёл в себя, но продолжает дышать с помощью аппарата ИВЛ.

О том, что Сванидзе продолжит лечение в Израиле, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

"Ему стало легче. Родственники хотят перевести его в израильскую клинику. Прямого контакта с ними у меня нет, но так говорят разные источники", — отметил Соловьёв в беседе с ТАСС.

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