Семья журналиста Николая Сванидзе приняла решение о его переводе в израильскую клинику.
В начале февраля Сванидзе был госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у журналиста воспаление лёгких. Медикам удалось стабилизировать состояние Николая, он пришёл в себя, но продолжает дышать с помощью аппарата ИВЛ.
О том, что Сванидзе продолжит лечение в Израиле, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
"Ему стало легче. Родственники хотят перевести его в израильскую клинику. Прямого контакта с ними у меня нет, но так говорят разные источники", — отметил Соловьёв в беседе с ТАСС.
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