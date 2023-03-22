Популярный британский музыкант Эд Ширан поделился планами на посмертный альбом. Он выйдет только после ухода из жизни певца, которому 32 года.
В настоящий момент 32-летний Эд Ширан работает над альбомом Subtract, релиз которого намечен на май. Однако параллельно с этим Эд также трудится над строго секретным альбомом, который выйдет только после его смерти. Музыкант не скрывает, что в относительно молодом возрасте думает о возможном уходе из жизни и о своём наследии.
"Я хочу постепенно делать этот альбом идеальным в кавычках всю оставшуюся жизнь, совершенствуя его, добавляя песни то туда, то сюда, — рассказал Ширан в интервью журналу Rolling Stone. — И пусть в завещании будет так, что после моей смерти этот альбом сразу выйдет в свет".
Ширан также работает еще над одним альбомом с Аароном Десснером. Наконец, у него есть уже законченный альбом с Джеем Бальвином. Два певца начали трудиться над ним в прошлом году после того, как автор хита Shape of You встретил Бальвина в спортзале отеля.
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