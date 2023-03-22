32-летний музыкант Эд Ширан начал работу над своим посмертным альбомом

Популярный британский музыкант Эд Ширан поделился планами на посмертный альбом. Он выйдет только после ухода из жизни певца, которому 32 года.

В настоящий момент 32-летний Эд Ширан работает над альбомом Subtract, релиз которого намечен на май. Однако параллельно с этим Эд также трудится над строго секретным альбомом, который выйдет только после его смерти. Музыкант не скрывает, что в относительно молодом возрасте думает о возможном уходе из жизни и о своём наследии.

"Я хочу постепенно делать этот альбом идеальным в кавычках всю оставшуюся жизнь, совершенствуя его, добавляя песни то туда, то сюда, — рассказал Ширан в интервью журналу Rolling Stone. — И пусть в завещании будет так, что после моей смерти этот альбом сразу выйдет в свет".

Ширан также работает еще над одним альбомом с Аароном Десснером. Наконец, у него есть уже законченный альбом с Джеем Бальвином. Два певца начали трудиться над ним в прошлом году после того, как автор хита Shape of You встретил Бальвина в спортзале отеля.

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