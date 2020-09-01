На прошлой неделе у Эда Ширана и его супруги Черри Сиборн родилась дочь. Однако музыкант рассказал об этом только сейчас.
Радостной новостью он поделился в Instagram. Также певец раскрыл необычное имя малышки.
"У меня есть новости личного характера, которыми мне хотелось бы поделиться. На прошлой неделе с помощью прекрасных акушерок роддома Черри родила нашу чудесную здоровую дочку по имени Лира Антарктика Сиборн Ширан", — написал Ширан.
"Мы в нее влюблены по уши. Мать и дочь прекрасно себя чувствуют, мы на седьмом небе от счастья", — добавил музыкант.
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