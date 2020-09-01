Эд Ширан выбрал необычное имя для новорождённой дочери

На прошлой неделе у Эда Ширана и его супруги Черри Сиборн родилась дочь. Однако музыкант рассказал об этом только сейчас.

Радостной новостью он поделился в Instagram. Также певец раскрыл необычное имя малышки.