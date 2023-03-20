Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как выглядит её мама: "Как статуэточка":

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Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, как выглядит её мама.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже на протяжении четырёх лет борется с тяжёлым заболеванием. Артистке был поставлен диагноз глиобластома головного мозга. Родные и близкие знаменитости не комментируют текущую ситуацию. В связи с этим многих поклонников интересует состояние актрисы, а некоторых и внешний вид артистки.

Часто подобные вопросы задают дочери актрисы Анне. Недавно девушка решила развеять все слухи и рассказала, как выглядит её мать.

"Как статуэточка, идеальная фигура, лицо", — написала Анна Заворотнюк в своём личном блоге.

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