Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о причине возвращения в Россию.
Напомним, ранее дочь знаменитой актрисы приняла решение переехать жить в ОАЭ. Анна Заворотнюк уже даже обосновалась в новой квартире в Дубае, однако недавно пришлось вернуться в Россию.
В своей соцсети знаменитая наследница рассказала, что вернулась на родину для того, чтобы повидаться с семьёй.
"Если бы не семья, прилетала бы сюда только летом", — написала Анна.
Также дочь актрисы поделилась, что она уже привыкла к тёплому климату ОАЭ, а холодная московская погода доставляет массу неудобств, поэтому девушка хочет побыстрее вернуться обратно.
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