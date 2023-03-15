Дочь Анастасии Заворотнюк пожалела, что вернулась в Россию: "Если бы не семья"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о причине возвращения в Россию.

Напомним, ранее дочь знаменитой актрисы приняла решение переехать жить в ОАЭ. Анна Заворотнюк уже даже обосновалась в новой квартире в Дубае, однако недавно пришлось вернуться в Россию.

В своей соцсети знаменитая наследница рассказала, что вернулась на родину для того, чтобы повидаться с семьёй.

"Если бы не семья, прилетала бы сюда только летом", — написала Анна.

Также дочь актрисы поделилась, что она уже привыкла к тёплому климату ОАЭ, а холодная московская погода доставляет массу неудобств, поэтому девушка хочет побыстрее вернуться обратно.

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